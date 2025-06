GCM recupera veículos roubados e apreende moto irregular

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano realizou três importantes ações que resultaram na recuperação de uma motocicleta Kawasaki e de um caminhão com carga avaliada em mais de R$ 120 mil que haviam sido roubados, além da apreensão de uma outra motocicleta com irregularidades. Os atendimentos ocorreram durante o feriado prolongado de Corpus Christi.

Um dos casos que mais chamou a atenção foi justamente a do veículo de carga, que ocorreu na manhã do último sábado (21/06), por volta das 9h30, quando uma equipe da Ronda Ostensiva com Motocicleta (Romo) foi acionada para prestar apoio a um serviço de rastreamento de veículos. O chamado indicava que um caminhão, roubado em Caçapava, município localizado na região leste do Estado, havia sido encontrado na rua Benedito Faria Marques Filho, no bairro Parque Maria Helena.

No local, os agentes confirmaram a presença do veículo, um Mercedes-Benz L 1620, de cor branca, com placa adulterada para dificultar a identificação. A carga, que não foi identificada, mas avaliada em mais de R$ 120 mil, também foi recuperada.

O responsável pelo rastreamento informou que o motorista havia sido mantido em cativeiro e liberado posteriormente em Mogi das Cruzes. O veículo, após os procedimentos legais, foi restituído ao proprietário.

Um dia depois (22/06), às 13 horas, durante patrulhamento pelo Cidade Miguel Badra, outra equipe da Romo avistou uma motocicleta Honda CG, prata, em situação suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura, o condutor tentou se evadir, mas foi abordado. Embora nada de ilícito tenha sido encontrado, uma verificação mais precisa revelou que a motocicleta apresentava irregularidades como ausência de retrovisores, licenciamento em atraso e o condutor estava com a carteira de habilitação suspensa. Diante disso, o motociclista foi autuado e a moto foi recolhida ao pátio municipal.

Força Patrulha

Outro caso importante registrado recentemente foi a recuperação de uma motocicleta Kawasaki Ninja, preta, na quinta-feira da última semana (19/06), por volta das 19h45, na estrada Governador Mário Covas Júnior, no bairro Cidade Boa Vista. Uma viatura foi acionada por munícipes que presenciaram o crime e uma equipe da Força Patrulha se deslocou e localizou o veículo minutos depois. Com apoio da tecnologia de inteligência, os guardas conseguiram contatar as vítimas, que foram levadas em segurança até sua residência, com escolta da GCM.

As operações fazem parte de uma série de ações coordenadas pela Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, com foco na prevenção e repressão de crimes, além de garantir a fiscalização de veículos em situação irregular.

Para o secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, os atendimentos confirmam a competência da corporação. “As ocorrências demonstram o comprometimento da nossa equipe com a segurança da população suzanense. Seja atuando com apoio à tecnologia de rastreamento, seja no patrulhamento de rotina, a GCM tem feito a diferença com ações rápidas e eficientes”, destacou.

A GCM de Suzano está disponível para atendimentos pelos telefones 153 e (11) 4746-3297. Além disso, a corporação conta com diversas bases operacionais espalhadas pela cidade, incluindo a Base Operacional GCM José Inácio, no Jardim Casa Branca (estrada dos Fernandes, 2.590); a Base Operacional do Jardim Boa Vista, (avenida Katsutoshi Naito, 957 – Sesc) a base central, na Vila Figueira (rua Alfredo Batista Pizzolato, 599), a unidade instalada no Parque Municipal Max Feffer, no Jardim Imperador (rua Senador Roberto Simonsen, 90); e a Base de Segurança Integrada (BSI), situada na Praça João Pessoa, no centro da cidade.