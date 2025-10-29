GCM registra média de uma prisão em flagrante por dia entre maio e agosto

A Secretaria de Segurança Cidadã de Suzano apresentou nesta terça-feira (28/10) o balanço de ações realizadas durante o 2º quadrimestre do ano durante audiência pública organizada pela Câmara, destacando que, neste período, a Guarda Civil Municipal (GCM) registrou média de quase uma prisão em flagrante por dia. Durante o período entre maio e agosto, 110 indivíduos foram presos nessa circunstância.

As informações foram compartilhadas pelo titular da pasta, Francisco Balbino, que estava acompanhado do assessor estratégico Marcelo Miyasaki; do comandante da GCM, Rodrigo Kanashiro; e da coordenadora da Defesa Civil, Tatiana Orita. A atividade foi conduzida pelo presidente da Comissão de Segurança Pública, vereador Adilson de Lima Franco, o Adilson Horse; e contou com as participações do presidente da Casa de Leis, Artur Takayama; e do também parlamentar Jaime Siunte.

Nesta oportunidade, foi demonstrado que a GCM atuou em 1.377 ocorrências no período, sendo 184 assinaladas em distritos policiais. Deste total, foram efetuados 30 flagrantes de combate ao tráfico de entorpecentes, com apreensão de 42 quilos de substâncias ilícitas e a quantia de R$ 12.770,00 associada ao comércio de drogas.

Na audiência, ainda houve menção às 39 operações realizadas ao longo do 2º quadrimestre, incluindo nove por meio da “Cidade e Ordem”, que garantiu 36 autuações, seis interdições e fechamento de 16 adegas e bares; além de outras seis em parceria com as forças policiais, que resultaram em seis prisões em flagrante, 884 abordagens e 22,2 quilos de entorpecentes apreendidos.

Este trabalho foi reforçado pelas operações preventivas, que promoveram mais de cem prisões, recapturando 15 foragidos da Justiça. As ações desta natureza resultaram na abordagem a 4.686 pessoas e a 1.146 veículos, que promoveram a recuperação de 54 veículos e a apreensão de outros 41. No comparativo com o mesmo período do ano passado, houve redução de 18,18% em relação ao roubo de veículos; e 16,89% no que diz respeito ao furto de veículos.

Os números foram alcançados pelo trabalho dos diferentes grupamentos da GCM, a partir das funções preestabelecidas, incluindo o Comando Força Patrulha efetuou 35 prisões, incluindo três procurados da Justiça, além de registrar 237 atendimentos de perturbação de sossego; e a Patrulha Maria da Penha garantiu 2.524 rondas para garantir a segurança das 251 mulheres acompanhadas, mantendo o índice zero de feminicídio.

Ainda houve menção à atuação do Grupamento de Proteção Ambiental (GPA), que efetuou onze prisões e 39 resgates de animais silvestres; e à Ronda Ostensiva com Motocicletas, que garantiu a prisão de nove indivíduos e garantiu a recuperação de oito veículos, com apreensão de outros doze.

Também foram citados o grupamento Canil, que realizou a prisão de 11 indivíduos e a apreensão de 6,2 quilos de entorpecentes; a Ronda Ostensiva Municipal (Romu), que registrou 29 prisões, sendo nove procurados da Justiça, além da apreensão de 8,6 quilos de entorpecentes; e a Ronda Escolar, que fez 2.246 patrulhamentos pelas unidades educacionais, e formou 411 alunos pelo programa Guard, de educação para prevenção às drogas.

Durante a audiência, além dos números da GCM, foi demonstrada a atuação da Defesa Civil, que realizou 560 atendimentos, incluindo 293 ações relacionadas ao monitoramento em áreas de risco e 267 vistorias. No período, ainda foi formada a 17ª turma dos Núcleo de Proteção e Defesa Civil (Nupdec), totalizando aproximadamente 700 pessoas capacitadas com temas referentes a alagamentos, enchentes, inundações, fogo em mato, impactos ambientais, primeiros socorros, acidentes domésticos e animais peçonhentos.

O secretário afirmou que o balanço revela um trabalho desenvolvido com inteligência e eficácia. “Os números mostram que nossa atuação tem alcançado resultados expressivos, garantindo quase uma prisão em flagrante por dia e combatendo o tráfico de entorpecentes. Nosso patrulhamento tem proporcionado mais proteção às mulheres e às crianças, além de ter garantido mais sensação de segurança a toda a população. Cumprimento os agentes que compõem cada grupamento da GCM e a equipe da Defesa Civil”, declarou Balbino.