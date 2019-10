GCM resgata cão preso em lança de portão na Vila Amorim

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano resgatou um cão que ficou preso na lança do portão de uma casa, localizada na Vila Amorim. O cachorro foi socorrido para um hospital veterinário, onde passou por cirurgia e se recupera. O caso foi registrado na madrugada desta terça-feira (29).

Por volta das 4h10, durante patrulhamento pela Vila Amorim, a GCM foi avisada por um guarda noturno do bairro de que, na Rua Joaquim Garcia de Souza, havia um cão Pastor Alemão em cima de um portão de grade com lanças. O cachorro estava pendurado de ponta cabeça, com o corpo perfurado por uma das lanças.

Ao chegarem no local, o cão tentava se soltar da ponta da grade, mas uma das lanças havia perfurado o abdômen do animal.

Dois vizinhos estavam na rua e um deles emprestou uma escada para os guardas, que conseguiram levantar o tronco do cachorro para que não sofre-se ainda mais. Em seguida uma forte chuva começou a cair na região e os guardas fizeram contato com a base da GCM e pediram apoio do Corpo de Bombeiros.

Bombeiros chegaram e com auxílio de um alicate hidráulico conseguiram cortar a ponta da lança e liberar o cão.

O cachorro foi socorrido para o Hospital Veterinário 24 horas de Suzano, onde foi atendido e permaneceu internado para passar por uma cirurgia para retirar a ponta da lança.

A médica veterinária Larissa Moraes de Siqueira, que realizou o procedimento no cão, afirmou que a lança foi retirada na manhã desta terça-feira e que o estado de saúde do animal é estável. No entanto, o cachorro vai passar por novos exames para identificar possíveis fraturas. "Ele não consegue ficar em pé. Apenas com a parte da frente. Vamos fazer novos exames para verificar tudo", explicou.

O proprietário do animal foi encontrado na manhã desta terça-feira e disse que dará continuação na recuperação do cão.