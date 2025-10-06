GCM resgata mais de 190 aves e uma cobra d'água no Rio Abaixo e no Jardim Planalto

Mais de 190 aves silvestres, exóticas e domésticas foram apreendidas e uma cobra d’água foi resgatada em duas ocorrências atendidas pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, por meio do Grupamento de Proteção Ambiental (GPA). As ações ocorreram entre os dias 1º e 2 de outubro (quarta e quinta-feira), nos bairros Rio Abaixo e Jardim Planalto, respectivamente, e garantiram o encaminhamento seguro dos animais aos órgãos competentes e ao seu habitat natural.

Durante patrulhamento preventivo em área rural, na tarde de quarta-feira, uma equipe do GPA recebeu denúncia anônima informando que havia aves mantidas em cativeiro em uma residência na estrada José Conceição, no Rio Abaixo. No local, os agentes foram recebidos pelo morador, que alegou possuir autorizações para a guarda dos animais. No entanto, após verificação, foi constatado que as licenças estavam vencidas e apresentavam divergências com o número real de aves encontradas.

Diante das irregularidades e das condições inadequadas de higiene das gaiolas, caracterizando maus-tratos, os agentes realizaram a apreensão de mais de 190 aves de diferentes espécies — incluindo silvestres, exóticas e domésticas. Os animais foram encaminhados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetras), localizado no Parque Ecológico do Tietê, na capital paulista, onde passaram por avaliação veterinária e serão reabilitados antes de serem devolvidos à natureza.

Já na tarde de quinta-feira, o GPA foi acionado via rede rádio para o resgate de uma cobra d’água na rua Maria Aparecida da Silva Bezerra, no Jardim Planalto. No endereço, a solicitante informou aos agentes que o animal havia sido visto pela manhã. Após varredura cuidadosa, os guardas localizaram o réptil e realizaram a contenção de forma segura. A cobra foi avaliada e posteriormente devolvida ao seu habitat natural, sem ferimentos.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou o comprometimento do GPA nas ações de preservação ambiental. “O trabalho do Grupamento de Proteção Ambiental é essencial para garantir o equilíbrio ecológico e o bem-estar da fauna local. Essas ocorrências demonstram a importância da denúncia e da atuação responsável dos nossos agentes para proteger os animais e o meio ambiente”, afirmou.

As ações reforçam o papel da Guarda Civil Municipal de Suzano na defesa do meio ambiente e no combate aos maus-tratos, por meio de atividades constantes de fiscalização e resgate de animais silvestres em todo o município.