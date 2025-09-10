GCM Suzano prende dois homens em ações distintas contra o tráfico de drogas

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano realizou duas importantes ações de combate ao tráfico de drogas nesta segunda e terça-feira (08 e 09/09). As ocorrências foram atendidas pela Força Patrulha e pela Ronda Ostensiva com Motocicleta (Romo) que resultaram em prisões e apreensões de 118 porções de entorpecentes, R$ 1.823 e outros materiais.

No primeiro caso, às 14h36, a Força Patrulha efetuava uma ronda preventiva pela rua Geraldo Luis da Silva, no bairro Parque Maria Helena, quando notou um homem em atitude suspeita em uma área de mata. Na abordagem, o indivíduo portava uma sacola e uma bolsa, onde foram encontrados entorpecentes, além de R$ 761 em espécie. Durante a ação, ele teria confessado estar envolvido com a venda de drogas.

Com o suspeito, foram apreendidas 35 porções de maconha (99 gramas), 39 de cocaína (37 gramas), seis de crack (10 gramas) e 29 de K9, além do valor em dinheiro. Conduzido ao 2º Distrito Policial de Boa Vista, o homem teve a prisão ratificada em flagrante com base no artigo 33 da Lei 11.343/2006.

Um dia depois, às 10h50, uma equipe da Romo realizava patrulhamento pela rua Cynara Alves de Carvalho, no bairro Cidade Miguel Badra, quando visualizou uma motocicleta Sundown Web, de cor preta, conduzida por um casal. O veículo chamava atenção por estar com placa artesanal, o que levou à abordagem. Durante a averiguação, constatou-se que a moto tinha sinais identificadores suprimidos e que os ocupantes portavam entorpecentes, dois celulares e R$ 1.062.

Foram apreendidos sete pinos de cocaína, dois frascos de lança-perfume, além da motocicleta e dos celulares para perícia. Questionados, o condutor e a passageira não souberam explicar a origem do dinheiro encontrado. Ambos foram levados ao DP do Boa Vista. O homem acabou preso em flagrante pelos crimes previstos nos artigos 33 e 311 do Código Penal, enquanto sua companheira permaneceu como investigada e foi liberada.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou o trabalho das equipes. “As ações da GCM reafirmam nosso compromisso em retirar das ruas pessoas envolvidas com o tráfico e reduzir a circulação de drogas nos bairros. Esse trabalho integrado das equipes especializadas é fundamental para a segurança da população”, afirmou.

A Secretaria de Segurança Cidadã reforça que a população pode colaborar com o trabalho da GCM por meio de denúncias e informações sobre atividades suspeitas. Para isso, basta acionar a Guarda Civil Municipal pelo telefone 153, que funciona 24 horas por dia.