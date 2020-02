GCMs apreendem moto roubada com adolescente na Vila Sônia

Uma motocicleta roubada foi apreendida pela Guarda Civil Municipal (GCM) com um adolescente na tarde da última quinta-feira, 27, na Vila Sônia, em Itaquá.

A GCM do município informou que recebeu chamado sobre roubo de um celular na região central. Guardas saíram à procura do suspeito, mas se depararam com o menor no meio do caminho, que, ao ver a viatura, tentou mudar de direção com a moto.

Os agentes não encontraram nada com o indivíduo. No entanto, os guardas desconfiaram do chassi e do número do motor da moto.

Placa

As informações da placa davam conta de que se tratava de outra moto. As suspeitas aumentaram quando os guardas perceberam que ela estava com indícios de adulteração no último dígito.

Ao retirarem a tinta preta, os GCMs obtiveram o número real que, ao ser consultado, constou como roubo em 19 de outubro do ano passado.

O menor disse que comprou a moto na “feira do rolo” por R$ 1 mil.

Ele foi levado para o Distrito Policial Central de Itaquaquecetuba.