GCMs da Romu de Suzano capturam foragido da Justiça no Centro

Um foragido da Justiça foi capturado na região central de Suzano, durante a madrugada desta sexta-feira, 27. A ação foi realizada por guardas municipais da Ronda Ostensiva Municipal (Romu).

Segundo os GCMs, o homem foi encontrado na Rua Marechal Deodoro. Na abordagem, os agentes não localizaram nenhum item ilícito.

Os GCMs, então, fizeram uma pesquisa ao nome do indivíduo, a qual constatou que ele estava foragido da Justiça por causa de um furto.

Ainda de acordo com a GCM, a abordagem ao suspeito foi motivada, principalmente, por causa do nervosismo excessivo do homem quando viu a aproximação da viatura.

O homem foi conduzido à Delegacia Central. Um Boletim de Ocorrência (B.O.) foi registrado como captura de procurado.

Agora, o foragido responderá pelo crime em uma unidade penitenciária do Estado.