GCMs de Suzano recebem denúncia e prendem dois por tráfico no Monte Cristo

Dois homens foram presos sob suspeita de participar do tráfico de drogas do Jardim Monte Cristo, em Suzano, durante a tarde desta sexta-feira, 30. No total, foram apreendidos 165 pinos contendo crack, 65 de cocaína, 33 porções de maconha, além de anotações com a movimentação da venda de entorpecentes e R$ 87.

Os guardas, do pelotão de Canil, realizavam treinamento no Parque Max Feffer, quando receberam denúncia sobre a comercialização de drogas numa comunidade no Monte Cristo.

A dupla correu ao ver a chegada dos guardas. A perseguição não durou muito tempo e ambos foram detidos.

Na ocasião, os agentes localizaram com um dos suspeitos R$ 87. Além disso, uma minibolsa, onde haviam porções de crack, cocaína e maconha, além de anotações do narcotráfico.

Segundo a corporação, a dupla confessou o crime. Um deles agia como o olheiro, enquanto o outro vendia as drogas.

Os homens irão passar por uma audiência de custódia, para determinar se irão cumprir pena livres ou na cadeia.