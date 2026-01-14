Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 14/01/2026
Polícia

Gerente é autuado após reter veículo de cliente em centro automotivo de Suzano

Polícia Militar foi acionada após cobrança de serviços não autorizados elevar orçamento de R$ 800 para R$ 9 mil

14 janeiro 2026 - 10h38Por Laura Barcelos - da Reportagem Local
- (Foto: Divulgação/PM)

Um gerente de um centro automotivo localizado na Rua Prudente de Morais, em Suzano, foi autuado na manhã desta terça-feira (13) após reter ilegalmente o veículo de um cliente que se recusou a pagar por serviços não autorizados. O automóvel foi devolvido ao proprietário.

Segundo a Polícia Militar, o caso teve início na última sexta-feira (9), quando a vítima, um homem de 47 anos, levou seu carro ao estabelecimento para a troca de dois pneus e a realização de alinhamento e balanceamento. O orçamento inicial apresentado foi de R$ 800. Ao término do serviço, no entanto, o gerente cobrou R$ 9 mil, alegando a substituição de outras peças.

O cliente afirmou que não autorizou os serviços extras e contestou a cobrança, mas foi informado de que o veículo só seria liberado após o pagamento integral. Sentindo-se ameaçado, deixou o automóvel no local.

Na manhã desta terça-feira, a vítima acionou a PM, que compareceu ao estabelecimento. O gerente alegou que o cliente teria assinado a ordem de serviço, o que foi negado pelo proprietário do veículo. Diante da situação, a ocorrência foi encaminhada ao Distrito Policial de Suzano.

Ainda segundo a PM, o gerente foi autuado por exercício arbitrário das próprias razões e liberado. O veículo foi devolvido ao proprietário sem a necessidade de pagamento dos serviços adicionais, conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor, já que não houve autorização prévia.

A Polícia Militar orienta que vítimas de práticas semelhantes procurem a delegacia para registrar boletim de ocorrência e, em situações de flagrante, acionem o telefone 190.

