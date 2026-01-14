Gerente é autuado após reter veículo de cliente em centro automotivo de Suzano

Um gerente de um centro automotivo localizado na Rua Prudente de Morais, em Suzano, foi autuado na manhã desta terça-feira (13) após reter ilegalmente o veículo de um cliente que se recusou a pagar por serviços não autorizados. O automóvel foi devolvido ao proprietário.

Segundo a Polícia Militar, o caso teve início na última sexta-feira (9), quando a vítima, um homem de 47 anos, levou seu carro ao estabelecimento para a troca de dois pneus e a realização de alinhamento e balanceamento. O orçamento inicial apresentado foi de R$ 800. Ao término do serviço, no entanto, o gerente cobrou R$ 9 mil, alegando a substituição de outras peças.

O cliente afirmou que não autorizou os serviços extras e contestou a cobrança, mas foi informado de que o veículo só seria liberado após o pagamento integral. Sentindo-se ameaçado, deixou o automóvel no local.

Na manhã desta terça-feira, a vítima acionou a PM, que compareceu ao estabelecimento. O gerente alegou que o cliente teria assinado a ordem de serviço, o que foi negado pelo proprietário do veículo. Diante da situação, a ocorrência foi encaminhada ao Distrito Policial de Suzano.

Ainda segundo a PM, o gerente foi autuado por exercício arbitrário das próprias razões e liberado. O veículo foi devolvido ao proprietário sem a necessidade de pagamento dos serviços adicionais, conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor, já que não houve autorização prévia.

A Polícia Militar orienta que vítimas de práticas semelhantes procurem a delegacia para registrar boletim de ocorrência e, em situações de flagrante, acionem o telefone 190.