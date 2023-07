'Golpe da maquininha': suspeitos vendem panela de pressão e fogem com cartão da vítima em Mogi

Dois homens foram presos pela Polícia Militar Rodoviária por suspeita de aplicarem o “golpe da maquininha” em uma idosa de 64 anos na noite desta quarta-feira (5) em Mogi das Cruzes.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, o filho da vítima disse à Polícia que a idosa foi atender um chamado no portão, em que dois indivíduos ofereciam uma panela de pressão por R$ 59,90. Eles alegavam que adquiriram o objeto, mas que ele já havia sido recusado anteriormente e não queriam “ficar no prejuízo”.

A conversa convenceu a idosa, que pegou o cartão para realizar o pagamento. No momento em que passou o valor na maquininha, os homens aceleraram o carro e fugiram. Segundo o documento, a vítima olhou o extrato da conta e viu que foi creditado o valor de R$ 3.059,90

Policiais rodoviários que realizavam uma ronda na Rodovia Mogi-Dutra foram informados de que criminosos estariam aplicando o “golpe da maquininha” na capital paulista, e que os homens estavam em Mogi das Cruzes.

Os militares, então, iniciaram as buscas aos estelionatários e se depararam com o carro em que a dupla estava na Rodovia Mogi-Bertioga (SP-98), na altura da Vila da Prata. O veículo foi abordado e um dos homens confessou que estava aplicando o golpe em São Paulo, enquanto o outro alegou desconhecer o ocorrido. A panela usada para aplicar os golpes também foi encontrada no carro.

Ambos foram levados para a Central de Polícia Judiciária de Mogi das Cruzes. O filho da vítima foi até o local e reconheceu o indivíduo que teria mostrado a panela para sua mãe. Ele também disse, mais tarde, que a mãe sofreu um prejuízo de mais de R$ 2 mil.

Os dois homens permaneceram como investigados no caso, que foi registrado como estelionato, apreensão de objeto e apreensão de veículo.