Governador homenageia cabo da PM que evitou assalto em escola de Suzano

O governador Marcio França (PSB) homenageou na manhã deste domingo a cabo da PM, Katia da Silva Sastre, na sede do Comando de Policiamento de Área Metropolitana-4 (CPA/M-4), em São Paulo.

A homenagem foi feita depois que a polícia militar, que estava de folga, evitou que um bandido armado assaltasse mães e crianças em frente à escola Ferreira Master, em Suzano.

“Nós viemos nessa manhã de domingo, no Dia das Mães, um dia super especial para homenagear uma mãe que foi muito técnica, muito prestativa, muito corajosa, que é a cabo Sastre, aqui no 4º BAEP, na zona Leste”, disse governador Márcio França.

No sábado (12), ela estava com a filha e outras mães na porta do colégio, quando o assaltante chegou armado. A policial sacou uma pistola e efetuou disparos contra o assaltante, que foi socorrido com vida mas não resistiu aos ferimentos e morreu .

“A gente veio enaltecer, porque ela é uma mãe de duas meninas, casada com um policial também que agora pouco tempo atrás foi atingido por uma bala, e mesmo assim ela teve coragem de reagir quando não era obrigação dela, ela estava de folga, mas o instinto policial desses bons profissionais de São Paulo da Polícia Militar reagiu mais forte”, completou.