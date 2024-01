GPA atende três ocorrências em sequência no último domingo

O Grupamento de Proteção Ambiental (GPA) da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano atuou em três casos distintos no último domingo (07/01) promovendo o resgate de um animal silvestre, a localização de uma motocicleta irregular e a captura de um indivíduo procurado pela Justiça.

O primeiro caso teve início por volta das 13h10, quando os agentes foram acionados para resgatar um lagarto teiú que havia entrado no estacionamento de um condomínio localizado na estrada do Ribeirão, no bairro Cidade Boa Vista. A equipe se dirigiu ao local, resgatou o réptil e promoveu uma avaliação do animal, porém, como ele não apresentava ferimentos, o espécime foi reintegrado ao seu habitat, longe das áreas residenciais.

Logo depois, os guardas foram alertados sobre uma motocicleta Yamaha Fazer, de cor vermelha, abandonada no mesmo condomínio. Ao apurar a denúncia, os agentes constataram que o veículo estava sem placa de identificação e com a numeração do chassi e motor suprimidos. Diante dos fatos, os GCMs solicitaram o apoio da Força Patrulha e a moto foi encaminhada à Delegacia de Polícia Central. Nenhum possível proprietário do modelo foi localizado.

Por fim, por volta das 19 horas, durante o patrulhamento na avenida Taiaçupeba, no Jardim Colorado, a equipe deparou-se com três indivíduos agindo de maneira suspeita. Ao proceder com a abordagem, dois deles forneceram informações corretas e sem qualquer registro criminal. Entretanto, o terceiro homem apresentou dados incorretos e, diante dessa inconsistência, ele foi encaminhado à DP Central. Posteriormente, uma consulta revelou que ele estava sendo procurado pela Justiça pelo crime de tráfico de drogas. Ele permanece à disposição das autoridades judiciais.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva, elogiou as atuações dos agentes durante o último final de semana. "Estamos orgulhosos do desempenho das nossas equipes. A GCM tem demonstrado comprometimento e eficácia nas intervenções, fortalecendo a segurança e o bem-estar da nossa cidade. Essas ações refletem a dedicação constante em garantir um ambiente seguro e protegido para todos os cidadãos”, concluiu o chefe da pasta.