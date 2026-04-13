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Jornal Diário de Suzano - 11/04/2026
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Polícia

GPA recupera veículo furtado e detém suspeito por receptação

Ocorrência teve início durante patrulhamento preventivo no domingo (12/04) e contou com apoio de equipes operacionais

13 abril 2026 - 16h11Por De Suzano
GPA recupera veículo furtado e detém suspeito por receptaçãoGPA recupera veículo furtado e detém suspeito por receptação - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

Uma ação do Grupamento de Proteção Ambiental (GPA) da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano resultou na recuperação de um veículo furtado e na prisão de um suspeito por receptação, neste domingo (12/04), no Jardim Colorado. A ocorrência teve início por volta das 17h15, durante patrulhamento preventivo, quando a equipe visualizou um automóvel trafegando em alta velocidade, com o condutor utilizando telefone celular e sem o uso do cinto de segurança.

Diante das irregularidades, os agentes tentaram realizar a abordagem com sinais sonoros, luminosos e ordem de parada. No entanto, o motorista desobedeceu às determinações e iniciou fuga por diversas vias do bairro, colocando pedestres e outros motoristas em risco, além de cometer diversas infrações de trânsito durante o acompanhamento.

Com apoio de outras equipes operacionais, foi realizado cerco tático, que resultou na abordagem do veículo na rua Germano Fiamini. Durante a revista pessoal nos ocupantes, nada de ilícito foi localizado. Entretanto, ao realizar vistoria no veículo, os agentes constataram irregularidades no chassi, que correspondia a um carro com registro de furto ocorrido em 19 de fevereiro deste ano. Também foi verificado que o veículo circulava com placas adulteradas.

Questionado, o condutor informou ter adquirido o automóvel há cerca de duas semanas por meio de redes sociais, pelo valor de R$ 2 mil, sem qualquer documentação que comprovasse a procedência. Diante da situação, foi dada voz de prisão ao suspeito, que foi conduzido à Delegacia Central de Polícia, onde permaneceu detido pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. O carro foi apreendido para as providências legais e posterior restituição ao proprietário.

O secretário de Segurança Cidadã de Suzano, Francisco Balbino, destacou a importância do patrulhamento preventivo e da atuação integrada das equipes. “Essa ocorrência demonstra a importância do trabalho contínuo da GCM nas ruas, com atenção aos detalhes e pronta resposta diante de situações suspeitas. A atuação rápida das equipes possibilitou a recuperação de um veículo furtado e a prisão do suspeito, reforçando nosso compromisso com a segurança da população”, afirmou.

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