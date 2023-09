GPA resgata mais de 40 pássaros silvestres em Palmeiras

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, por meio do Grupamento de Proteção Ambiental (GPA), resgatou 42 pássaros silvestres de uma residência no distrito de Palmeiras na última quarta-feira (30/08). A ocorrência foi registrada no bairro Jardim Brasil, e as aves foram encaminhadas ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) de Barueri para avaliação veterinária.

Durante uma ronda de rotina, a equipe foi acionada a uma casa situada na rua Antônio Inácio para verificar um suposto cativeiro de pássaros raros, rumando imediatamente ao local. Chegando ao endereço indicado, a guarnição foi recebida pelo proprietário do imóvel, encontrando espécies como canários da terra, pintassilgos, pintassilgos venezuelanos e tico-ticos presos em gaiolas com anilhas de identificação.

Questionado, o dono da casa afirmou ter uma licença para mantê-los em cárcere, apresentando um documento com informações incompatíveis quanto aos animais. Diante dos fatos, as aves foram apreendidas e encaminhadas ao 1º Distrito Policial de Palmeiras, enquanto o homem foi qualificado a responder por seus atos, estando à disposição da Justiça.

O coordenador do GPA e subcomandante da GCM, Edmundo Gomes, ressaltou que muitas das espécies mantidas na moradia podem ser encontradas na região, contudo, sua beleza pode atrair o desejo de colecionadores e contrabandistas. “O cárcere de animais silvestres de qualquer natureza é ilegal, portanto nós sempre buscamos agir para evitar que práticas semelhantes ocorram, garantindo assim a liberdade de aves como essas”, afirmou.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva, parabenizou a equipe pelo resgate dos pássaros. “A equipe coordenada pelo subcomandante Gomes se deslocou imediatamente ao local assim que recebeu a denúncia, cumprindo seu dever de forma exemplar. Agora, as aves terão um destino adequado e poderão ser assistidas por especialistas do segmento”, destacou o chefe da pasta.

Denúncias para a GCM de Suzano podem ser feitas por meio do telefone (11) 4745-2150.

Outros resgates

Contudo, esta não foi a única ocorrência atendida pelo GPA na semana. No mesmo dia, por volta das 9 horas, o grupamento foi acionado para prestar socorro a um ouriço que havia entrado nas dependências da empresa Radial Transporte, situada no número 409 da avenida Jorge Bei Maluf, na Vila Theodoro. Chegando ao local, os agentes foram recebidos pelos funcionários da concessionária, que explicaram que mantiveram o animal dentro de um balde.