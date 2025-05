GPA resgata pica-pau e embarga lanchonete irregular

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, por meio do Grupamento de Proteção Ambiental (GPA), realizou dois importantes atendimentos na última semana voltados à proteção ambiental e fiscalização. As ações aconteceram nos dias 29 de abril e 1º de maio (terça e quinta-feira) e envolveram desde o resgate de um animal silvestre até a apreensão de máquinas de jogos de azar.

No caso mais recente, por volta das 10h20, a equipe do GPA foi acionada para resgatar um pica-pau ferido no bairro Parque Samambaia. Segundo o solicitante, o animal havia colidido com uma vidraça e caiu no quintal da residência, apresentando dificuldade para voar. Após o resgate, a ave foi encaminhada ao Centro de Triagem e Recuperação de Animais Silvestres (Cetras) do Parque Ecológico do Tietê, onde passou a receber cuidados veterinários especializados com objetivo de reabilitação e posterior reintegração à natureza.

A outra ocorrência teve início às 10h45 quando o GPA participava de uma ação com o Grupo de Fiscalização Integrada (GFI). A operação foi realizada em uma área de descarte irregular próxima à Área de Proteção Permanente (APP) do rio Guaió, onde haviam sido identificadas movimentações de caminhões despejando resíduos sólidos.

Durante a fiscalização, um bar localizado na estrada dos Fernandes, no Parque Santa Rosa, foi vistoriado e, diante da apresentação de documentação irregular, acabou sendo lacrado e embargado. Além disso, foram encontradas no local duas máquinas caça-níquel, configurando crime de jogo de azar. A Ronda Ostensiva com Motocicleta (Romo) prestou apoio nesse atendimento

Segundo o secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, as ações destacam o compromisso da administração municipal com a preservação ambiental e o cumprimento da legislação. “A atuação conjunta dos órgãos de fiscalização garante mais eficiência e resultado nas ações. O combate a irregularidades e o resgate de animais silvestres é uma das prioridades da nossa gestão”, afirmou o chefe da pasta.