Grave acidente entre caminhão e carro deixa feridos na Rua Guilherme Garijo

Um grave acidente envolvendo um carro de passeio e um caminhão deixou feridos neste sábado, 9, por volta das 9h08, na Rua Guilherme Garijo, no Jardim São José, região Norte de Suzano. As primeiras informações apontam que há vítimas presas nas ferragens.

No total, quatro viaturas do Corpo de Bombeiros realizam o resgate. Foi solicitado o apoio do helicóptero Águia da Polícia Militar. A via, que é um importante meio para acessar Mogi das Cruzes, está interditada.

Até o momento, a polícia informou que, após a batida entre carro e caminhão, uma substância começou a vazar. Não há confirmação se trata-se de combustível ou produto químico.

O DS aguarda mais informações sobre o caso.