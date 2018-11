Grávida de três meses é presa junto com companheiro e irmã por tráfico de drogas

Policiais da Força Tática prenderam uma mulher grávida de três meses, o companheiro e a irmã dela, durante uma ação contra o narcotráfico. O caso aconteceu nessa quinta-feira (29), na Rua Serra das Seringas, no bairro Paineira, em Itaquaquecetuba.

De acordo com a Polícia Militar, o grupo foi surpreendido em um ponto de venda de entorpecentes. Eles revelaram o local aonde escondiam as drogas. Ao todo, os policiais encontraram 96 pedras de crack, 39 pinos contendo cocaína e 27 porções de maconha, além de R$ 512.

A gestante, o marido e a irmã afirmaram ainda terem responsabilidade na venda de drogas no bairro. Porém, eles não deram muitos detalhes quanto ao 'chefes' do narcotráfico local, principalmente se agiam em família ou teria ordens de criminosos da alta cúpula do crime organizado.

A ocorrência foi registrada na Delegacia Central da cidade.

Furto

Durante a madrugada desta sexta-feira (30), um homem foi preso depois de invadir uma empresa fabricante de objetos de borracha. A ação ocorreu na Rua Marília, na Vila Bartira. Policiais detiveram o suspeito, depois de denúncia anônima.