Grávida é agredida e estrangulada por marido em condomínio residencial de Suzano

Grávida de dois meses, uma mulher foi agredida e estrangulada pelo companheiro após uma discussão, no apartamento onde moravam, no bairro Boa Vista, região Norte de Suzano, durante a noite dessa quinta-feira (14).

Moradores do condomínio ouviram pedidos de socorro e intervieram às agressões. A Polícia Militar foi chamada para atender ao caso.

No local, os policiais encontraram a vítima sendo acudida por vizinhos. Depois do ataque, ela passou mal e foi preciso encaminha-lá ao Pronto-Socorro (PS) Municipal.

A respeito do acusado, os PMs o encontraram ainda no apartamento, palco das agressões. O imóvel estava totalmente revirado e danificado. De acordo com a polícia, o indivíduo estava alterado e com forte odor de etílico, ou seja, alcoolizado.

Devido ao estado, o suspeito não prestou depoimento. Ele foi autuado em flagrante pelos crimes de violência doméstica e lesão corporal.