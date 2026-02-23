Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Grupo armado é preso em Guararema após invadir propriedade rural

Segundo a polícia, os suspeitos teriam rendido um casal os obrigando a fazer transferências bancárias

23 fevereiro 2026 - 09h58Por da Reportagem Local
Grupo armado é preso em Guararema após invadir propriedade rural Grupo armado é preso em Guararema após invadir propriedade rural - (Foto: Divulgação)

Um grupo de 4 homens armados invadiu uma propriedade rural, neste domingo (22), no bairro Luiz Carlos, em Guararema. A Polícia Militar realizou uma grande operação de busca, com apoio de helicópteros Águia, para localizar os suspeitos que haviam fugido para uma área de mata na região.

A equipe policial verificou que os homens teriam rendido um casal de 64 e 63 anos, os obrigando a fazer transferências bancárias sob ameaça de arma de fogo. Durante a tentativa de fuga, houve troca de tiros, mas ninguém ficou ferido.

Os suspeitos, de 24 a 33 anos, foram presos em flagrante por roubo e levados à delegacia da cidade, onde foram reconhecidos pelas vítimas. Ainda, foram apreendidas três armas de fogo, munições, dinheiro, celulares e três veículos usados na ação. O caso foi registrado como roubo, extorsão, associação criminosa e tentativa de homicídio.

