Assaltantes atiram contra cliente durante assalto a comércio no Monte Belo

Bandidos atiraram contra uma pessoa - o sexo não foi mencionado -, durante assalto a um comércio, nesse domingo (4), na Rua Arujá, no bairro Monte Belo, em Itaquaquecetuba. O grupo fugiu após o assalto. A Polícia Militar conseguiu encontrar e prender um criminoso no cruzamento da Rua Suzano com a Rodovia João Afonso de Souza Castellano (SP-66).

Após o suspeito ser preso, a dona do comércio foi chamada e o reconheceu como um dos assaltates. Os comparsas fugiram. O paradeiro ainda é incerto. Uma investigação foi aberta para tentar encontrá-los. Filmagens de câmeras de monitoramento serão analisadas, com o objetivo de verificar se é possível identificá-los.

Roubo

Segundo a polícia, o grupo roubou dinheiro e pertences, inclusive de clientes. Ainda não se sabe como e o porquê, sobretudo, os ladrões atiraram em uma pessoa na fuga. Até o momento, a polícia não divulgou o estado de saúde da vítima, se foi ferida com gravidade ou superficialmente.

O caso foi registrado na Delegacia Central.