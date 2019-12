Grupo da Polícia Civil de Mogi prende 334 pessoas e apreende 31 menores na região

Ao todo, 334 pessoas foram presas e 31 menores apreendidos, de janeiro até esta quinta-feira, 12, no Alto Tietê. O saldo se refere às ações realizadas exclusivamente pelo Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra) de Mogi das Cruzes. De acordo com o delegado Eduardo Boigues, responsável pelo grupo especial da Polícia Civil na região, o número pode aumentar, já que as ações continuarão até o último dia do ano.

O Garra realizou 358 ocorrências até o momento. Destas, 46 foram flagrantes. Do saldo de prisões e apreensões, a maioria se refere ao cumprimento de mandados de prisão criminal, como roubo, furto, estupro, entre outros delitos. Foram 181. Também há um grande volume quanto ao cumprimento de ordens de prisão por débitos de pensão alimentícia: 99.

O balanço aponta ainda que 54 pessoas foram presas em flagrante. E que 31 menores foram apreendidos durante o período.

“Em números, temos uma média maior do que uma prisão por cada dia. O ano ainda não terminou, portanto, a gente ainda irá realizar outras ofensivas”, pontuou Boigues, que acrescentou dizendo que estima que o número de prisões possa aumentar consideravelmente.