Grupo de adolescentes é apreendido no centro de Poá

Um grupo de infratores foi apreendido durante patrulhamento da Polícia Militar, neste domingo (29), na avenida Antônio Massa, em Poá. As equipes policiais foram acionadas por vítimas de roubo e iniciaram acompanhamento a um grupo de adolescentes em fuga.

Com apoio de outras viaturas, foi realizado cerco policial, resultando na abordagem e apreensão dos envolvidos, que foram reconhecidos pelas vítimas. A ocorrência foi apresentada no Distrito Policial, onde os adolescentes permaneceram apreendidos à disposição da Justiça.