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Jornal Diário de Suzano - 29/03/2026
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Polícia

Grupo de adolescentes é apreendido no centro de Poá

Equipes policiais foram acionadas por vítimas de roubo e iniciaram acompanhamento a um grupo de adolescentes em fuga

30 março 2026 - 10h25Por da Reportagem Local
A ocorrência foi apresentada no Distrito Policial, onde os adolescentes permaneceram apreendidos à disposição da Justiça.A ocorrência foi apresentada no Distrito Policial, onde os adolescentes permaneceram apreendidos à disposição da Justiça. - (Foto: Arquivo / DS)

Um grupo de infratores foi apreendido durante patrulhamento da Polícia Militar, neste domingo (29), na avenida Antônio Massa, em Poá. As equipes policiais foram acionadas por vítimas de roubo e iniciaram acompanhamento a um grupo de adolescentes em fuga.

Com apoio de outras viaturas, foi realizado cerco policial, resultando na abordagem e apreensão dos envolvidos, que foram reconhecidos pelas vítimas. A ocorrência foi apresentada no Distrito Policial, onde os adolescentes permaneceram apreendidos à disposição da Justiça.

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