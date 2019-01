Grupo de ladrões é capturado após capotar carro e fugir sentido Ayrton Senna

Ao menos, três bandidos foram presos, nessa terça-feira à noite (22), após protagonizar perseguição por duas cidades: Arujá e Itaquaquecetuba. O grupo estava com dois carros, sendo que, um deles colidiu no muro e o outro capotou. A ação só se encerrou depois de um grande cerco policial, que envolveu o helicóptero Águia e a Polícia Militar Rodoviária (PMRv).

Segundo a Polícia Militar, a fuga começou ainda em Arujá. Policiais da Rocam flagraram um veículo roubado sendo escoltado por outro. O modelo dos veículos era o mesmo: Ford EcoSport. Os veículos seguiram sentido Itaquá.

Foi então que a EcoSport, de cor branca, seguiu pela Avenida Pedro da Cunha Albuquerque Lopes, a Estrada do Perobal, e bateu em um muro. O motorista conseguiu fugir. Quase ao mesmo tempo, o segundo veículo, agora de cor vermelha, foi encontrado por policiais do 35º Batalhão na Rodovia Alberto Hinoto.

A fuga se estendeu por alguns quilômetros. Um cerco policial foi mobilizado para capturá-los. Na Estrada do Corta Rabicho, no Jardim Maragojipe, a EcoSport, vermelha, perdeu o controle e capotou. Os três bandidos conseguiram sair do carro e correr para uma região de mata, que fica às margens da Rodovia Ayrton Senna (SP-70).

O helicóptero Águia sobrevoou a região. Os bandidos só foram encontrados depois de alguns minutos. Os três foram reconhecidos pelas vítimas. Na ação, os policiais ainda conseguiram recuperar todos os itens levados, inclusive a pistola utilizada para cometer o roubo.