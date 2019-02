Bando rouba carro na Zona Leste e é preso no Miguel Badra em Suzano

Dois suspeitos, de 20 e 23 anos, foram presos, nessa segunda-feira à noite (18), por suspeita de participar do roubo a um carro de luxo, no Itaim Paulista, Zona Leste de São Paulo. A ação se encerrou no Miguel Badra, em Suzano. De acordo com a Polícia Militar, a suspeita é que depois de roubar o veículo, o bando realizou uma série de assaltos até chegar ao município suzanense.

O veículo no qual o grupo estava foi visto trafegando pelas ruas do Miguel Badra, região Norte da cidade. Na ocasião, policiais militares (PMs) flagraram cinco pessoas no carro. O bando agiu de modo estranho, quando observaram a chegada da viatura, o que despertou suspeita e reforçou a abordagem.

Segundo a polícia, o motorista do carro tentou fugir. Contudo, a fuga não durou muito tempo. Isso porque o grupo teria descido do veículo e tentado escapar por uma comunidade. Três tiveram êxito, no entanto, dois integrantes do bando foram capturados.

Com um deles, foi localizado uma pistola falsa. O segundo indivíduo não carregava nenhum item ilícito. Os policiais verificaram e localizaram pertences, em nome de outras pessoas, no interior do veículo. A respeito do crime, a dupla detida não quis dizer nada.

Ambos foram encaminhados ao distrito policial. Lá, a vítima reconheceu ambos como sendo parte do bando autor do roubo.