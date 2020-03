Grupo planeja saque em mercado e seis são capturados pela PM

Seis indivíduos foram capturados pela Polícia Militar (PM) nesta segunda-feira, 23, após realizarem um saque num mercado, localizado na Rua Maringá, no Jardim Miray, em Itaquaquecetuba. A suspeita é que a ação tenha sido planejada pelas rede sociais.

Dos seis capturados, quatro são maiores de idade. De acordo com a PM, eles foram encontrados próximo ao local do crime com um carrinho repleto de mercadorias, como bolachas, salgadinhos, chocolates e cervejas.

A PM contou que a maioria dos indivíduos residia em bairros vizinhos ao do mercado alvo da ação. Um levantamento deve apontar se algum deles têm passagens na Justiça.

Planejado

Para a polícia, o crime não foi por acaso. Uma das suspeitas é a de que o crime tenha sido planejado. Isso pelo fato de o grupo ter pegado itens específicos, além de fugir em poucos segundos. Na ação, eles ainda tentaram pegar a bolsa de uma funcionária.

Ainda de acordo com a polícia, os indivíduos podem estar relacionados a outros crimes na região. A ação teve a participação de policiais da Rádio Patrulha, Rocam e Força Tática.

Até o fechamento desta reportagem, o caso não havia sido encerrado.