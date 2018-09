Grupo responsável por assalto no Centro de Suzano é preso no Jardim Ikeda

A Polícia Militar (PM) confirmou há pouco ter encontrado o grupo responsável por invadir um comércio, no Centro de Suzano, e manter funcionários reféns num banheiro. Os suspeitos foram presos no Jardim Ikeda, no Distrito de Palmeiras. O assalto ocorreu na manhã desta quarta-feira (12).

A PM disse que o grupo já foi reconhecido pelas vítimas. Agora, eles responderão em flagrante por roubo a estabelecimento. Não foi divulgado se estes indivíduos têm passagens na Justiça. Todos são moradores da região sul suzanense.

Entenda o caso

Ao menos, três bandidos invadiram uma loja de baterias automotivas e mantiveram funcionários reféns, no Centro de Suzano, durante a manhã desta quarta-feira (12). Na fuga, o bando foi perseguido por policiais militares (PMs) pela Rodovia Índio-Tibiriçá (SP-31). Eles abandonaram o veículo em movimento e fugiram pelo matagal.

Buscas foram realizadas e o helicóptero Águia da PM prestou auxílio.