Grupo responsável por praticar arrastões é preso após perseguição em Itaquá

Uma perseguição terminou com a prisão de três assaltantes, nessa quinta-feira à noite (25), em Itaquaquecetuba. O grupo é responsável por arrastões na cidade. No total, três celulares e carteiras foram apreendidas. Um fato peculiar é que um dos suspeitos havia sido detido este ano, mas, o crime e a data não foram especificadas.

Policiais tinham informações de que um Fiat Uno estaria envolvido em uma série de roubos na cidade. A central de operações da PM (Copom) mapeou a região aonde estes crimes foram realizados. Buscas foram intensificadas e o veículo foi encontrado na Estrada do Campo Limpo.

O motorista do carro fugiu e iniciou uma breve perseguição. A fuga se encerrou na Estrada do Mandi. Lá, a polícia havia feito cerco para impossibilitar a passagem do veículo. Na ocasião, os policiais não encontraram nenhum tipo de armamento, ou seja, acredita-se que os bandidos tenham agido sem o uso de algum revólver ou pistola.

O bando foi preso em flagrante por roubo e formação de quadrilha. A ocorrência foi registrada na Delegacia Central.