Guarda Ambiental apreende cobras, tartarugas e aranha em encomenda nos Correios em Itaquá

A Guarda Ambiental encontrou quase 30 animais silvestres, incluindo cobras, aranhas e tartarugas, na manhã desta segunda-feira (13) em pacotes de encomenda que estavam dentro de uma agência dos Correios que fica na Estrada de Santa Isabel, em Itaquaquecetuba.

A Polícia acredita que os animais tenham sido enviados em um esquema de tráfico interestadual de animais silvestres. Segundo as informações da Prefeitura da cidade, foram apreendidas 23 serpentes pítons, duas suaçubóias, três tartarugas e uma aranha tarântula.

Os guardas foram acionados por funcionários da agência. Os animais foram encontrados dentro de embalagens usadas para fazer marmitas, que foram colocadas em caixas e postadas nos Correios para serem enviadas.

Os pacotes tinham como origem Belém, capital paraense, e o destinatário era Itaquá. Os animais foram descobertos após uma das embalagens rasgar e duas das serpentes fugirem.

As duas cobras que fugiram foram localizadas e apreendidas. Todos os animais foram levados para a Delegacia de Investigação de Crimes contra o Meio Ambiente, em Mogi. Uma das serpentes confinadas, no entanto, acabou morrendo por conta do armazenamento indevido dos traficantes.

A Polícia Civil investiga o caso e tenta identificar os autores do crime.