Guarda Ambiental de Itaquá resgata 46 pássaros em cativeiro no Monte Belo

A Prefeitura de Itaquaquecetuba, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e com o apoio da Guarda Ambiental, resgatou 46 pássaros silvestres que eram mantidos em cativeiro em uma residência no Monte Belo. A fiscalização foi feita no imóvel após denúncias.

No local, os animais em risco de extinção estavam engaiolados e foram encaminhados ao Centro de Recuperação de Animais Silvestres (CRAS-PET), instalado dentro do Parque Ecológico do Tietê. Uma investigação está sendo realizada pela Delegacia do Meio Ambiente (DICMA).

Os pássaros são das espécies trinca-ferro, azulão, corrupião e coleirinho. Após a verificação da saúde e boas condições, as aves serão reintroduzidas em seu habitat natural para a preservação das espécies.

“A Lei de Crimes Ambientais (9.605/98) estabelece que a criação de aves silvestres em cativeiro deve seguir os critérios do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Humanos (Ibama). Mantê-los em gaiolas sem autorização pode prejudicar sua qualidade de vida e as espécies se tornarem ameaçadas de extinção”, destacou a secretaria de Meio Ambiente, Yasmim Zampieri.

“É importante que a população saiba que estamos atentos e fiscalizando. Pássaros e aves só podem ser criados em casa com autorização ambiental. A pena é de detenção de seis meses a um ano, além de multa”, alertou o prefeito Eduardo Boigues.

Para denúncias de crimes ambientais, a Guarda Ambiental deve ser acionada pelo 153.