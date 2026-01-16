Guarda Ambiental flagra corte ilegal de árvores e aplica multa de R$ 7,6 mil em Itaquá

A Guarda Ambiental de Itaquaquecetuba flagrou, na quarta-feira (14), o corte irregular de árvores em área de mata no Jardim Silvestre. Durante patrulhamento ambiental de rotina, os agentes receberam uma denúncia pelo Centro de Comunicações (Cecom) e se deslocaram imediatamente ao local, onde encontraram um homem realizando a supressão da vegetação.

“Nossa gestão não tolera crimes ambientais. A preservação das áreas verdes é prioridade e ações como essa mostram que o município está atento e atuando com rigor para proteger o meio ambiente e a qualidade de vida da população”, destacou o prefeito Eduardo Boigues.

Durante a ação, três motosserras utilizadas no crime ambiental foram apreendidas. O responsável foi autuado em 200 Unidades Fiscais do Estado de São Paulo (UFESPs), o equivalente a R$ 7.684,00, pela supressão ilegal de árvores em área de mata.

“A resposta rápida da Guarda Ambiental foi fundamental para coibir o crime e responsabilizar o infrator. O trabalho conjunto entre o patrulhamento e o Centro de Comunicações reforça a importância da participação da população por meio das denúncias”, afirmou o secretário de Segurança, Anderson Caldeira.

Já a secretária de Meio Ambiente, Yasmin Zampieri, alertou para os impactos do desmatamento irregular. “O corte ilegal de árvores provoca danos ambientais significativos e, muitas vezes, irreversíveis. Seguiremos firmes na fiscalização e nas ações de conscientização para preservar nossas áreas de mata.”

“Essa ação demonstra que a administração municipal está comprometida com o cumprimento da lei e a proteção do patrimônio ambiental da cidade, unindo segurança, meio ambiente e governança responsável”, completou o secretário de Governo, Marcello Barbosa.