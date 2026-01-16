Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 16 de janeiro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 16/01/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Guarda Ambiental flagra corte ilegal de árvores e aplica multa de R$ 7,6 mil em Itaquá

Durante a ação, três motosserras utilizadas no crime ambiental foram apreendidas

16 janeiro 2026 - 21h10Por de Itaquá
Guarda Ambiental flagra corte ilegal de árvores e aplica multa de R$ 7,6 mil em ItaquáGuarda Ambiental flagra corte ilegal de árvores e aplica multa de R$ 7,6 mil em Itaquá - (Foto: Divulgação)

A Guarda Ambiental de Itaquaquecetuba flagrou, na quarta-feira (14), o corte irregular de árvores em área de mata no Jardim Silvestre. Durante patrulhamento ambiental de rotina, os agentes receberam uma denúncia pelo Centro de Comunicações (Cecom) e se deslocaram imediatamente ao local, onde encontraram um homem realizando a supressão da vegetação.

“Nossa gestão não tolera crimes ambientais. A preservação das áreas verdes é prioridade e ações como essa mostram que o município está atento e atuando com rigor para proteger o meio ambiente e a qualidade de vida da população”, destacou o prefeito Eduardo Boigues.

Durante a ação, três motosserras utilizadas no crime ambiental foram apreendidas. O responsável foi autuado em 200 Unidades Fiscais do Estado de São Paulo (UFESPs), o equivalente a R$ 7.684,00, pela supressão ilegal de árvores em área de mata.

“A resposta rápida da Guarda Ambiental foi fundamental para coibir o crime e responsabilizar o infrator. O trabalho conjunto entre o patrulhamento e o Centro de Comunicações reforça a importância da participação da população por meio das denúncias”, afirmou o secretário de Segurança, Anderson Caldeira.

Já a secretária de Meio Ambiente, Yasmin Zampieri, alertou para os impactos do desmatamento irregular. “O corte ilegal de árvores provoca danos ambientais significativos e, muitas vezes, irreversíveis. Seguiremos firmes na fiscalização e nas ações de conscientização para preservar nossas áreas de mata.”

“Essa ação demonstra que a administração municipal está comprometida com o cumprimento da lei e a proteção do patrimônio ambiental da cidade, unindo segurança, meio ambiente e governança responsável”, completou o secretário de Governo, Marcello Barbosa.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Força Patrulha prende homem por tráfico de drogas no Jardim São Bernardino
Polícia

Força Patrulha prende homem por tráfico de drogas no Jardim São Bernardino

Idoso morre atropelado em acidente na Mogi-Dutra
Polícia

Idoso morre atropelado em acidente na Mogi-Dutra

Caminhão pega fogo na Mogi-Bertioga; faixa adicional é interditada
Polícia

Caminhão pega fogo na Mogi-Bertioga; faixa adicional é interditada

Corpo de menina de 11 anos é encontrado no Rio Tietê em Biritiba Mirim
Polícia

Corpo de menina de 11 anos é encontrado no Rio Tietê em Biritiba Mirim

Gerente é autuado após reter veículo de cliente em centro automotivo de Suzano
Polícia

Gerente é autuado após reter veículo de cliente em centro automotivo de Suzano

Buscas por criança de 11 anos afogada no Rio Tietê entram no terceiro dia em Biritiba
Polícia

Buscas por criança de 11 anos afogada no Rio Tietê entram no terceiro dia em Biritiba