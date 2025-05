Guarda Civil de Mogi das Cruzes detém suspeito de tráfico de drogas no Jardim Rodeio

A Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes deteve, na manhã desta segunda-feira (12/05), um homem suspeito de tráfico de drogas, no Jardim Rodeio. Com ele, foram encontrados diversos tipos de entorpecentes e uma quantia em dinheiro. O caso foi registrado junto à Polícia Civil.

Enquanto circulava pelo bairro, a equipe flagrou um homem que, ao perceber a viatura, tentou fugir correndo por um terreno com mato. Os guardas civis fizeram a perseguição ao suspeito e conseguiram realizar a abordagem. Com ele, foram encontrados 55 porções de maconha, cinco frascos de lança-perfume, 14 porções de cocaína, 64 de crack, além de R$ 218,25 em dinheiro.

Com isso, o homem foi detido e encaminhado à Central de Flagrantes da Polícia Civil, permanecendo à disposição da Justiça.

A Guarda Civil Municipal faz parte do sistema de segurança pública de Mogi das Cruzes e mantém o patrulhamento em todas as regiões do município, em um trabalho conjunto com a Polícia Militar. O trabalho também compreende o monitoramento com câmeras, por meio do Centro de Operações Integradas (COI), além de grupamentos específicos, como a Ronda Escolar, Patrulha Rural, Patrulha Maria da Penha, Patrulha Ambiental, Canil, Rondas Ostensivas com Motos (ROMO) e Ronda Ostensiva Municipal (ROMU).

A população pode entrar em contato com a Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes pelo telefone 153, do Centro de Operações Integradas (COI), que atende 24 horas por dia.