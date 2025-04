Guarda Civil detém dois suspeitos por tráfico de drogas em Mogi

A Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes prendeu um homem e aprendeu um rapaz menor de idade por tráfico de drogas neste domingo (27/04). A ocorrência foi registrada na rua Francisco Rodrigues, na Vila Paulista. Com os suspeitos foram apreendidos entorpecentes e dinheiro. A ocorrência foi registrada na Central de Flagrantes da Polícia Civil e os suspeitos permaneceram à disposição da Justiça.

O flagrante foi feito durante patrulhamento realizado pela Guarda Civil Municipal na região. A equipe da corporação verificou os dois suspeitos e fez a abordagem. Com os dois, foram encontradas porções de cocaína, crack e maconha, além de R$ 113,00 em dinheiro. O material foi apreendido e encaminhado para a Polícia Civil.

Os guardas civis municipais deram, então, voz de prisão ao homem por tráfico de drogas e corrupção de menores. Já o menor de idade foi apreendido em flagrante por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.

Localização de motocicleta

Ainda neste domingo (27/04), a Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes localizou uma motocicleta em um terreno na rua Coronel Cardoso de Siqueira, na Vila Oliveira. O veículo foi encaminhado para a Central de Flagrantes da Polícia Civil, onde foi elaborado do boletim de ocorrência e investigação do caso.

Os guardas civis foram solicitados por um pedestre que denunciou ter visto um suspeito entrar em uma área de mata com uma motocicleta sem placas. Após buscas, o veículo foi localizado sem placa, com a numeração do chassi suprimida e a do motor ilegível. O suspeito não foi localizado.

A Guarda Civil Municipal faz parte do sistema de segurança pública de Mogi das Cruzes e mantém o patrulhamento em todas as regiões do município, em um trabalho conjunto com a Polícia Militar.