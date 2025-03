Guarda Civil Municipal apreende 750 porções de entorpecentes em Mogi

A Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes apreendeu, nesta terça-feira (11/03), 750 porções de entorpecentes em uma bolsa que estava na margem do córrego Rio Negro, na Vila Natal. A apreensão ocorreu no trecho que o curso d’água passa pela travessa Ubatuba.

A ocorrência foi registrada no 1º Distrito Policial e o material foi analisado pela Polícia Civil e permaneceu apreendido para fazer parte das investigações. Não houve prisões.

A equipe da Ronda Escolar da Guarda Civil Municipal fazia o patrulhamento nas proximidades da escola municipal Professor Rodolpho Mehlmann, quando avistou indivíduos em atitude suspeita na rua lateral da escola. A viatura foi ao local, mas os suspeitos conseguiram fugir.

Os guardas civis municipais, então, realizaram uma busca nas proximidades e encontraram uma bolsa com os entorpecentes na margem do córrego. Nela, estavam 422 porções de crack, 207 de cocaína, 106 de maconha e 15 comprimidos e ecstasy. Além disso, foi encontrara uma faca.

A Guarda Civil Municipal faz parte do sistema de segurança pública de Mogi das Cruzes e mantém o patrulhamento em todas as regiões do município, em um trabalho conjunto com a Polícia Militar. O trabalho também compreende o monitoramento com câmeras, por meio do Centro de Operações Integradas (COI), além de grupamentos específicos, como a Ronda Escolar, Patrulha Rural, Patrulha Maria da Penha, Patrulha Ambiental, Canil, Rondas Ostensivas com Motos (ROMO) e Ronda Ostensiva Municipal (ROMU).

A população pode entrar em contato com a Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes pelo telefone 153, do Centro de Operações Integradas (COI), que atende 24 horas por dia.