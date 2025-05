Guarda Civil Municipal apreende entorpecentes e atua para segurança da população

Duas ações da Guarda Civil Municipal neste domingo (25/05) resultaram na apreensão de 829 porções de entorpecentes. Os flagrantes foram registrados nos distritos de Braz Cubas e Jundiapeba e apresentados na Central de Flagrantes da Polícia Civil, que fará a investigação.

Na estrada da Adutora, em Jundiapeba, suspeitos fugiram após visualizar uma viatura da Guarda Civil Municipal que fazia o patrulhamento no local. No local onde eles estavam, foi encontrada uma sacola com entorpecentes.

Foram apreendidas 282 porções de maconha, totalizando 450,4 gramas, 130 porções de crack, equivalente a 156,1 gramas, e 110 porções de cocaína, que reuniu 136,3 gramas. Todo o material foi encaminhado para a Polícia Civil.

Já na avenida Júlio Simões, em Braz Cubas, um suspeito quando uma equipe da Guarda Civil Municipal chegava para fazer a abordagem. Em uma sacola deixada por ele durante a fuga foram encontradas 165 porções de crack, 82 porções de cocaína e 60 porções de maconha, além de RS 78,00 em dinheiro.

“A Guarda Civil Municipal realiza um trabalho contínuo para garantir a segurança da população e vem sendo fortalecido, com investimento e operações. O combate ao tráfico de drogas é um dos principais pontos que vêm sendo realizados pela corporação, com bons resultados na apreensão de entorpecentes e na detenção de suspeitos”, afirmou o secretário municipal de Segurança Gilberto Ito.

A Guarda Civil Municipal faz parte do sistema de segurança pública de Mogi das Cruzes e mantém o patrulhamento em todas as regiões do município, em um trabalho conjunto com a Polícia Militar. O trabalho também compreende o monitoramento com câmeras, por meio do Centro de Operações Integradas (COI), além de grupamentos específicos, como a Ronda Escolar, Patrulha Rural, Patrulha Maria da Penha, Patrulha Ambiental, Canil, Rondas Ostensivas com Motos (ROMO) e Ronda Ostensiva Municipal (ROMU).

A população pode entrar em contato com a Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes pelo telefone 153, do Centro de Operações Integradas (COI), que atende 24 horas por dia.