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Jornal Diário de Suzano - 11/04/2026
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Polícia

Guarda Civil Municipal apreende quase 1,3 mil porções de entorpecentes na Vila Brasileira

Em duas ocorrências registradas neste domingo (12/04), foram apreendidas 1.291 porções de entorpecentes na rua Professor João Gualberto Mafra Machado

13 abril 2026 - 09h30Por da Reportagem Local
Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes apreendeu 1.291 porções de entorpecentes em duas ocorrências registradas neste domingo (12/04), na Vila Brasileira Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes apreendeu 1.291 porções de entorpecentes em duas ocorrências registradas neste domingo (12/04), na Vila Brasileira - (Foto: Divulgação/PMMC)

Em duas ocorrências registradas neste domingo (12), a Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes apreendeu 1.291 porções de entorpecentes na rua Professor João Gualberto Mafra Machado, na Vila Brasileira. O material foi apreendido e encaminhado à Central de Flagrantes da Polícia Civil.

Ao todo, foram apreendidas 516 porções de maconha, 458 porções de crack, 302 porções de cocaína e 15 de êxtase.

A primeira ocorrência aconteceu por volta das 14h50, quando uma equipe da Guarda Civil Municipal realizava patrulhamento na via. Um grupo que estava em frente a um imóvel se dispersou com a aproximação da viatura. Os guardas civis, então, realizaram a verificação na casa, que aparentava situação de abandono. No local, foram encontradas embalagens para o armazenamento de drogas, além de uma sacola preta com 372 porções de entorpecentes.

Algumas horas depois, por volta das 18h40, outra equipe da Guarda Civil Municipal patrulhava a rua João Gualberto Mafra Machado quando um homem fugiu da viatura pulando um muro e deixando para trás uma sacola em que foram localizadas 919 porções com entorpecentes.

Chácara Guanabara

Também neste domingo, a Guarda Civil Municipal prendeu um homem acusado de tráfico de drogas, na Chácara Guanabara. Na ocorrência, que teve a participação do canil da corporação, foram apreendidas 208 porções de entorpecentes.

O acusado tentou fugir ao avistar a viatura, mas foi alcançado pelos guardas municipais e preso. Na tentativa, ele jogou uma sacola em um terreno, que foi localizada pelo cão Raio, do canil da Guarda Civil Municipal.

O homem e o material apreendido foram apresentados na Central de Flagrantes da Polícia Civil para o registro da ocorrência. O acusado ficou à disposição da Justiça.

Investimentos

A Prefeitura de Mogi das Cruzes também vem investindo para a valorização do trabalho da corporação e para a melhoria do sistema de segurança na cidade. O destaque é a criação do Smart Mogi, que conta com 730 câmeras instaladas na cidade, sendo 260 de reconhecimento facial e as demais de leitura de placas de veículos e monitoramento.

Outra ação de destaque foi a criação da Diária Especial por Atividade Complementar (DEAC), que permite aos guardas civis municipais trabalharem nos dias de folga, ampliando a presença da corporação nas ruas, com prioridade para locais com grande circulação de pessoas e pontos críticos. As operações conjuntas com as Polícias Militar e Civil também foram intensificadas.

A população pode entrar em contato com a Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes pelo telefone 153, do Centro de Operações Integradas (COI), que atende 24 horas por dia.

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