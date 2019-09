Guarda Civil Municipal de Itaquá prende dois por roubo

A Guarda Civil Municipal de Itaquaquecetuba prendeu dois homens sob suspeita de roubo no Parque Viviane, região conhecida como 'Morro do Borges'. Além dos guardas municipais, a ação teve o apoio de policiais militares, da 2ª Cia, do 35º Batalhão. Na oportunidade, um veículo foi recuperado.

Os guardas municipais, da equipe Bravo de Rotam, chegaram à região, depois de uma denúncia anônima indicar que homens estariam desmontando um carro. No local citado, os agentes flagraram os suspeitos saírem correndo. Houve auxílio de PMs, que cercaram a área.

A dupla foi encontrada em um bar. Na ocasião, eles não carregavam nenhum item ilícito. No entanto, o veículo no qual estariam em posse tinha queixa de roubo, ocorrido na quarta-feira, no Parque Piratininga. A vítima em questão saía de casa, quando foi abordado por dois bandidos.

De acordo com os GCMs, um dos suspeitos foi reconhecido como sendo o indivíduo armado. Apesar de não ter sido reconhecido, o outro homem também foi preso pelo crime.

O caso foi registrado no 1º Distrito Policial (DP) do Jardim Caiuby.