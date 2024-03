Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes recupera veículos dos Correios e mercadorias

A Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes recuperou, na noite desta terça-feira (19/03), um veículo de entrega dos Correios, que havia sido roubado na região da Vila Cintra. A chave de outra viatura da empresa, que também havia sido roubada pelos criminosos, foi encontrada e nenhuma mercadoria que estava nos dois veículos foi levada.

Os motoristas dois veículos foram abordados por três homens na rua Carmelino Jordano, no Residencial Mirage. Os funcionários dos Correios foram rendidos e um dos veículos foi levado, juntamente com a chave de uma van.

O caso foi denunciado ao Centro de Operações Especiais (COI) e viaturas da Guarda Civil Municipal passaram a fazer buscas pela região. O veículo foi localizado na rua Mario Yoshida, na Vila Cintra, com todas as mercadorias em seu interior. Em buscas no interior do automóvel, foi encontrada também a chave da van.

Três suspeitos de praticarem o crime fugiram em direção a um matagal nas proximidades.

A ocorrência foi registrada na Central de Flagrantes da Polícia Civil, que irá investigar o caso. Os veículos foram devolvidos para os responsáveis, com as mercadorias que estavam transportando.

A Guarda Civil Municipal faz parte do sistema de segurança pública de Mogi das Cruzes e mantém o patrulhamento em todas as regiões do município, em um trabalho conjunto com a Polícia Militar. O trabalho também compreende o monitoramento com câmeras, por meio do Centro de Operações Integradas (COI), além de grupamentos específicos, como a Ronda Escolar, Patrulha Rural, Patrulha Maria da Penha, Patrulha Ambiental, Rondas Ostensivas com Motos (ROMO) e Ronda Ostensiva Municipal (ROMU).

A população pode entrar em contato com a Guarda Municipal, 24 horas por dia, pelo telefone 153.