Guarda Civil Municipal de Mogi detém suspeito de participar de furto no Theatro Vasques

A Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes deteve um suspeito de participar do furto do sistema de ar-condicionado do Theatro Vasques, que está impedindo o funcionamento do local. A prisão ocorreu no telhado de um estabelecimento comercial que fica em frente ao teatro.

O suspeito foi detido no dia 1º de março enquanto tentava furtar cabos de um estabelecimento na rua Doutor Correa, próximo ao cruzamento com a rua Coronel Souza Franco, no Centro. As investigações estão sendo realizadas pela Polícia Civil e apontam que ele é suspeito de participar da ação no teatro.

“A ação do suspeito no estabelecimento comercial foi flagrada pelas câmeras de monitoramento e a ação rápida e eficiente da Guarda Civil Municipal conseguiu prender o homem, que ainda estava em cima do telhado. Temos um trabalho integrado com as Polícias Militar e Civil para oferecer mais segurança para a população de Mogi das Cruzes e isso vem trazendo bons resultados para a cidade”, explicou o secretário municipal Segurança, Gilberto Ito.

O secretário lembrou ainda que a segurança na região central da cidade vem sendo ampliada pela Prefeitura de Mogi das Cruzes. Nos próximos dias, a Base da Guarda Civil Municipal na praça Oswaldo Cruz também será reativada, ampliando a presença da corporação na região.

O crime no estabelecimento comercial foi flagrado pelas câmeras de monitoramento do Centro de Operações Integradas (COI), que acompanharam a ação. Equipes da Guarda Civil Municipal foram encaminhadas para o local e surpreenderam o homem em cima do telhado do estabelecimento comercial. Ele foi detido e encaminhado para a Central de Flagrantes da Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.

Além do suspeito preso, a Polícia Civil investiga a participação de outras pessoas no furto no sistema de ar-condicionado do Theatro Vasques. A população pode colaborar com denúncias pelo telefone 153, da Guarda Civil Municipal.

O furto dos equipamentos no Theatro Vasques ocorreu no dia 24 de fevereiro. O equipamento está fechado para manutenção dos estragos e substituição dos equipamentos furtados. A previsão é que o Theatro Vasques seja reaberto em abril.