Guarda Civil Municipal de Mogi recupera moto roubada e a devolve ao dono

A Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes recuperou na noite de domingo (14/12) uma motocicleta que havia sido roubada dois dias antes. A equipe da Patrulha Rural fazia uma ronda preventiva na região do distrito de Jundiapeba quando foi informada que havia pessoas sem capacete trafegando de forma irregular com motos na região da praça da Liberdade.

Quando chegou ao local, a GCM encontrou a moto sendo usada com emplacamento tampado e condutor e passageiro sem capacete, andando na contramão.

Os profissionais foram ao encontro deles com a viatura, mas eles abandonaram a moto e fugiram. Como o local estava com grande aglomeração de pessoas, os guardas não conseguiram alcançá-los, mas conseguiram recuperar a moto e, em consulta pelo Centro de Operações Integradas (COI), ficou constatado que se tratava de produto de roubo, ocorrido na cidade no dia 12 de dezembro.

O verdadeiro dono do veículo foi avisado e ele buscou a sua moto na Central de Polícia Judiciária (CPJ).