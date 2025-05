Guarda Civil Municipal detém dois suspeitos e apreende 1,5 mil porções de entorpecentes

A Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes participou nesta quinta-feira (15/05) da Operação Fronteiras Seguras, que reuniu as corporações das cidades que fazem parte do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+). Durante a ação na cidade, duas pessoas foram detidas e foram apreendidas cerca de 1,5 mil porções de entorpecente e R$ 3,2 mil em dinheiro.

Os flagrantes ocorreram na Vila Natal, um dos bairros prioritários da operação na cidade. O trabalho também teve ações na Vila Nova União e na região conhecida como Bairros da Divisa. Ao todo, 22 guardas civis municipais, com nove viaturas, participaram da ação.

“O trabalho integrado das forças de segurança da região, com cada um atuando no seu território de maneira coordenada, é importante porque tratamos de regiões em que a movimentação entre as cidades é constante. Operações como esta ampliam a percepção de segurança da população”, destacou o secretário municipal de Segurança, Gilberto Ito.

Na rua José de Moura Resende, Vila Natal, um adolescente foi apreendido pela Guarda Civil Municipal por tráfico de entorpecentes. Com ele, foram apreendidas 822 porções de drogas e R$ 1.054,00 em dinheiro.

Já em outra ocorrência, na rua Horácio de Oliveira, também na Vila Natal, um homem foi preso também por tráfico. Com o suspeito, foram encontradas 610 porções de substâncias psicotrópicas e R$ 2.180,00 em dinheiro.

A Guarda Civil Municipal faz parte do sistema de segurança pública de Mogi das Cruzes e mantém o patrulhamento em todas as regiões do município, em um trabalho conjunto com a Polícia Militar. O trabalho também compreende o monitoramento com câmeras, por meio do Centro de Operações Integradas (COI), além de grupamentos específicos, como a Ronda Escolar, Patrulha Rural, Patrulha Maria da Penha, Patrulha Ambiental, Canil, Rondas Ostensivas com Motos (ROMO) e Ronda Ostensiva Municipal (ROMU).

A população pode entrar em contato com a Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes pelo telefone 153, do Centro de Operações Integradas (COI), que atende 24 horas por dia.