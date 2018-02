Guarda Civil Municipal flagra descarte irregular de resíduos em Ferraz

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Ferraz de Vasconcelos flagrou nesta terça-feira (6 de fevereiro) um veículo que realizava descarte irregular de resíduos no bairro do Núcleo Itaim. A ação foi constatada pela GCM durante patrulhamento preventivo na região.

A equipe ambiental flagrou os infratores cometendo o crime usando um veículo Saveiro, que foi apreendido e recolhido ao pátio municipal. Além disso, o responsável pelo ato, foi multado em 30 Unidades Fiscais do Município (UFM’s), que equivale a R$ 2.908,20.

A GCM já realizou outros flagrantes do mesmo crime na cidade recentemente, por isso, as rondas têm sido intensificadas em todo município, com o objetivo de supreender os infratores e aplicar as devidas medidas.

De acordo com o comandante da Guarda de Ferraz, Cléverson Ramos, muitos desses flagrantes só são possíveis por causa da participação da população. “O ferrazense que presenciar situações de crime ambiental pode entrar em contato conosco pelo 4679-4334 ou pelo 153. A denúncia é muito importante para que nós possamos oferecer a melhor segurança que a população merece. Contamos com a ajuda de todos”, finalizou Ramos.