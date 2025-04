Guarda Civil Municipal localiza drogas e prende suspeito no Jardim Graziela

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano localizou 16 porções de cocaína, 14 de maconha e R$ 51 com um suspeito durante patrulhamento na manhã do último sábado (20/04), no bairro Jardim Graziela, que estavam dentro de uma sacola. A ação foi desencadeada após uma moradora acenar para a viatura da GCM e relatar a presença de um homem em atitude suspeita em uma viela próxima à rua Benedito Domingos Cardoso.

Após a abordagem, o homem afirmou que havia encontrado o material na rua e que desconhecia o conteúdo do volume, alegando ser apenas um usuário de drogas. Apesar da alegação, os agentes conduziram o caso à Delegacia de Polícia Central de Suzano, que apreendeu o material e manteve o suspeito detido.

Segundo o secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, a atuação rápida e eficiente da GCM reforça o compromisso da corporação no combate ao tráfico de drogas. “A presença constante da Guarda nos bairros é fundamental para dar uma resposta rápida às demandas da população. Essa ocorrência é um exemplo claro de como o patrulhamento preventivo pode resultar em ações concretas contra a criminalidade”, afirmou.

Balbino também destacou a importância da participação popular na segurança pública. “A denúncia feita por essa moradora foi essencial para que a GCM pudesse agir com prontidão. A colaboração da população é indispensável para construirmos uma cidade mais segura para todos”, completou o secretário.

A corporação orienta a população a continuar colaborando com informações, que podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 153 e (11) 4746-3297.