Guarda Civil Municipal localiza veículo roubado e prende dois suspeitos em Jundiapeba

A Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes recuperou, na madrugada deste domingo (13/07), um veículo que havia sido roubado na Vila Jundiaí. A localização do automóvel ocorreu na avenida Presidente Altino Arantes, em Jundiapeba, e dois suspeitos foram presos.

O veículo havia sido roubado na noite deste sábado (12/07), na avenida Francisco Ferreira Lopes, na Vila Jundiaí. A vítima, um motorista por aplicativo, foi mantida pelos bandidos no porta malas do veículo até ser libertada pelos autores do roubo, no distrito de Jundiapeba. O homem não sofreu ferimentos e passa bem.

A Guarda Civil Municipal passou a realizar rondas em busca do veículo e durante a madrugada localizou o automóvel na avenida Presidente Altino Arantes, circulando com cinco suspeitos. Com a aproximação da viatura, os ocupantes do veículo atiraram contra os guardas civil municipais e houve troca de tiros.

Os suspeitos abandonaram o veículo e dois deles ficaram feridos, sem gravidade. Eles foram socorridos e, na sequência, presos. Com eles, foram encontrados dois simulacros de armas de fogo. No automóvel, também foram recuperados pertences da vítima, que foram devolvidos ao motorista por aplicativo.

A ocorrência foi registrada na Central de Flagrantes da Polícia Civil, que fará a investigação do ocorrido. Os dois suspeitos presos permaneceram à disposição da Justiça.

A Guarda Civil Municipal faz parte do sistema de segurança pública de Mogi das Cruzes e mantém o patrulhamento em todas as regiões do município, em um trabalho conjunto com a Polícia Militar. O trabalho também compreende o monitoramento com câmeras, por meio do Centro de Operações Integradas (COI), além de grupamentos específicos, como a Ronda Escolar, Patrulha Rural, Patrulha Maria da Penha, Patrulha Ambiental, Canil, Rondas Ostensivas com Motos (ROMO) e Ronda Ostensiva Municipal (ROMU).

A população pode entrar em contato com a Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes pelo telefone 153, do Centro de Operações Integradas (COI), que atende 24 horas por dia.