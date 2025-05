Guarda Civil Municipal prende dois por tráfico em menos de uma semana

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano prendeu dois homens por tráfico de entorpecentes em menos de uma semana durante ações distintas realizadas em dois bairros. Os atendimentos ocorreram no último sábado e na última segunda-feira (24 e 26/05), resultando na apreensão de porções de cocaína e maconha, além de mais de R$ 1,7 mil oriundo do comércio ilegal de drogas.

A primeira prisão ocorreu no período da manhã de sábado, após um suspeito ser flagrado na rua Leonardo Espírito Santo, no Jardim Belém, com uma sacola contendo drogas e dinheiro. Já a segunda ação veio à tona quando um homem foi abordado com entorpecentes próximo a uma adega, na rua Maria Amelia Bianchi Nascimento, no Jardim Europa. Ambos os casos foram encaminhados à Polícia Civil e os suspeitos foram presos em flagrante.

No caso mais recente, pouco antes das 15 horas, uma equipe da GCM fazia patrulhamento quando foi abordada por moradores informando que um homem, trajando bermuda e portando uma pequena bolsa, estaria comercializando drogas próximo a uma adega.

Ao chegar, os agentes identificaram um indivíduo com as mesmas características encostado na grade do estabelecimento. Durante a abordagem, foi encontrada uma pequena bolsa com 16 porções de cocaína, 17 de maconha e R$ 27,40. Inicialmente, o suspeito alegou que o material era para uso próprio, mas logo mudou a versão e afirmou estar apenas segurando os entorpecentes para outra pessoa. Ele foi conduzido ao 2º Distrito Policial do Boa Vista, onde teve a prisão em flagrante ratificada por tráfico de drogas.

Dois dias antes, por volta das 7h30, outro indivíduo foi detido. A equipe da GCM avistou o homem agindo de forma suspeita próximo à linha do trem e, ao perceber a aproximação dos agentes, ele jogou ao chão uma sacola e tentou se afastar rapidamente do local.

Na abordagem, a GCM localizou quatro porções de entorpecentes e a quantia de R$ 1.718,91. Questionado, ele teria admitido que o dinheiro era fruto da venda de drogas realizada na noite anterior. Ele foi levado à Delegacia de Polícia Central, onde a prisão foi formalizada. O indivíduo permanece à disposição da Justiça.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou o resultado positivo das ações. “Essas ocorrências demonstram o comprometimento da Guarda Civil com o combate ao tráfico. São intervenções que evitam a circulação de drogas e trazem mais tranquilidade à população”, afirmou.

Balbino também ressaltou a importância da participação popular. “As denúncias feitas são fundamentais para o nosso trabalho. Esse tipo de colaboração fortalece nosso trabalho e amplia a efetividade das ações preventivas”, completou o secretário.

A GCM de Suzano está disponível para atendimentos pelos telefones 153 e (11) 4746-3297. Além disso, a corporação conta com diversas bases operacionais espalhadas pela cidade, incluindo a Base Operacional GCM José Inácio, no Jardim Casa Branca (estrada dos Fernandes, 2.590); a Base Operacional do Jardim Boa Vista, (avenida Katsutoshi Naito, 957 – Sesc) a base central, na Vila Figueira (rua Alfredo Batista Pizzolato, 599), a unidade instalada no Parque Municipal Max Feffer, no Jardim Imperador (rua Senador Roberto Simonsen, 90); e a Base de Segurança Integrada (BSI), situada na Praça João Pessoa, no centro da cidade.