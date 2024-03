Guarda Civil Municipal prende suspeito de tráfico em Palmeiras

Agentes da Ronda Ostensiva com Motocicleta (Romo) da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano prenderam na terça-feira da última semana (12/03), às 14h45, um indivíduo suspeito de prática de tráfico de drogas no distrito de Palmeiras. A situação veio à tona quando os GCMs trafegavam pela rua Sebastião Bastos da Silva e notaram um homem que estaria vendendo entorpecentes na via. Durante a abordagem foram encontradas 90 porções de maconha e dez de cocaína, totalizando cem unidades de drogas. O suspeito foi conduzido ao 1º Distrito Policial de Palmeiras.