Guarda Civil Municipal prende suspeito e apreende entorpecentes no Jardim Margarida

A Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes prendeu um homem acusado de tráfico de drogas e apreendeu 134 porções de entorpecentes, em uma ação realizada nesta segunda-feira (28/04), no Jardim Margarida. A ocorrência foi registrada na Central de Flagrantes da Polícia Civil e o suspeito permaneceu à disposição da Justiça.

Os guardas civis municipais realizavam a patrulha no bairro, quando receberam uma denúncia sobre tráfico de drogas em um beco localizado na rua Sofia. No local, eles surpreenderam um homem, que tentou fugir. O suspeito foi perseguido e detido em um matagal nas proximidades.

Ele admitiu a prática de tráfico de drogas, justificando precisar de dinheiro para pagar o aluguel. Ele foi encaminhado para a Central de Flagrantes e o material permaneceu apreendido.

A população pode entrar em contato com a Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes para denúncias ou em casos de emergência pelo telefone 153, do Centro de Operações Integradas (COI), que atende 24 horas por dia.

Perturbação do sossego

Já neste domingo (27/04), a Secretaria Municipal de Segurança realizou uma operação especial para combater a perturbação do sossego na região conhecida como Praça da Jaca, no distrito de Braz Cubas. O trabalho teve a participação da Guarda Civil Municipal e do Departamento de Fiscalização de Posturas.

Viaturas foram deslocadas para o local e evitaram a aglomeração de pessoas, que é motivo de reclamações constantes de moradores das proximidades. Com a presença da Guarda Civil Municipal também foram evitadas práticas de irregularidades com veículos e excesso na produção de ruídos, desrespeitando a Lei do Silêncio. Além disso, o Departamento de Fiscalização de Posturas também fez a verificação sobre o cumprimento da Lei Seca.

“Desde o começo do ano, a Prefeitura vem realizando operações para combater a perturbação do sossego, principalmente durante os finais de semana. A administração municipal recebe diversas solicitações neste sentido e vem dando uma resposta para a população”, explicou o secretário municipal de Segurança Gilberto Ito.

A população pode fazer denúncias sobre desrespeito à Lei do Silêncio ou ocorrências de pancadão pelo telefone 153, que funciona 24 horas por dia.