Guarda Civil Municipal recupera dois veículos furtados em ações distintas

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano recuperou, em duas ações distintas realizadas na terça-feira (03/06), uma motocicleta e um automóvel que haviam sido furtados. As ocorrências foram atendidas no Jardim Revista e no Jardim Casa Branca, após denúncias feitas por moradores.

A operação mais recente ocorreu durante à noite quando uma motocicleta Honda PCX, de cor branca, foi localizada por agentes da GCM em uma área de mata na rua 14, no Jardim Revista. A ação foi motivada por uma denúncia recebida pelo secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino.

Uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) foi até o endereço indicado e avistou dois indivíduos escondendo um veículo em uma área de vegetação. No local, os agentes encontraram a motocicleta, que havia sido furtada no dia anterior (02/06). Os suspeitos conseguiram fugir.

A moto foi levada à Base Operacional da GCM do Boa Vista e o proprietário foi contatado. Ele foi orientado a comparecer com os documentos pessoais e do veículo para reaver o bem.

Já na tarde do mesmo dia, a GCM recuperou um automóvel GM Corsa, azul, furtado em 1º de junho (domingo). A ocorrência teve início quando um morador procurou a Base Operacional GCM Jose Inacio, no Jardim Casa Branca, por volta das 14 horas, para relatar um carro aparentemente abandonado nas imediações da estrada Fazenda Viaduto.

Diante da informação, uma equipe da Patrulha Maria da Penha foi acionada e, após buscas, os agentes localizaram o veículo e entraram em contato com o proprietário, que compareceu à Delegacia Central de Polícia, onde foi solicitada perícia técnica e o veículo foi retirado do sistema de veículos furtados.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou a importância das bases da corporação. “As ações ocorridas na última segunda-feira mostram que as nossas bases prestam um grande serviço na hora de atender a nossa população, sem contar as denúncias feitas pelos moradores, que contribuem diretamente para a eficácia do nosso trabalho, como vimos nesses dois casos recentes”, afirmou.

A GCM de Suzano está disponível para atendimentos pelos telefones 153 e (11) 4746-3297. As bases operacionais de Suzano são a Base Operacional GCM Jose Inacio, no Jardim Casa Branca (estrada dos Fernandes, 2.590); a Base Operacional do Jardim Boa Vista, (avenida Katsutoshi Naito, 957 – Sesc) a base central, na Vila Figueira (rua Alfredo Batista Pizzolato, 599), a unidade instalada no Parque Municipal Max Feffer, no Jardim Imperador (rua Senador Roberto Simonsen, 90); e a Base de Segurança Integrada (BSI), situada na Praça João Pessoa, no centro da cidade.