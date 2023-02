Guarda Civil recupera 120 veículos furtados e roubados em 2022

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano recuperou, durante o ano passado, 120 veículos que foram roubados ou furtados, segundo dados divulgados nesta semana pela Secretaria Municipal de Segurança Cidadã. Em um dos casos, os agentes precisaram de apenas 20 minutos para localizar um automóvel que havia sido subtraído da vítima.

Em certas ações, o patrulhamento dos agentes da GCM tem se antecipado às queixas oficiais das vítimas, e um exemplo desse fato é a localização de três carros em fevereiro, que foram recuperados em aproximadamente quatro horas, entre 10h30 e 14h30, por movimentação suspeita e denúncia do 190. As ações foram conduzidas pela Ronda Ostensiva Motorizada (Romo), no Jardim Ikeda e na região central da cidade, após suspeita quanto à originalidade da placa e condição dos vidros.

Em uma outra oportunidade, em dezembro, a equipe do Canil também respondeu com êxito ao chamamento de uma vítima que teve sua motocicleta roubada momento antes, no estacionamento de um supermercado localizado na rua General Francisco Glicério. Os agentes estavam em patrulhamento em razão da operação “Natal Seguro”, quando foram informados sobre o fato. Apenas 20 minutos depois o veículo foi apreendido e devolvido ao dono.

Na véspera e no feriado de Nossa Senhora Aparecida, celebrado em 12 de outubro, a GCM também conseguiu efetivos números de apreensões. Foram três veículos recuperados entre um dia e outro, mediante observação dos agentes. Uma das ocorrências foi baseada em uma placa de registro feita à mão, além de números de motor e chassi suprimidos. Outras duas foram resultantes de denúncia anônima e apreensão de veículo em estado de abandono.

Semanas depois, o grupamento viria a atender sete ocorrências em seis dias consecutivos entre o fim de outubro e o início de novembro. Os agentes foram acionados em razão de veículos irregulares, especialmente em virtude da condição deles, que apresentavam vidros quebrados, e pela averiguação do número do motor de uma motocicleta, quando os guardas perceberam que era o mesmo de outra moto registrada na cidade de Araraquara.

O secretário interino de Segurança Cidadã de Suzano, Afrânio Evaristo da Silva, ressaltou o trabalho da GCM durante todo o ano de 2022 e parabenizou a eficiência dos agentes para garantir a segurança da população. “Os números só atestam a competência da GCM e o quanto ela se dedica para o bem-estar dos suzanenses, além de auxiliar as forças policiais para diminuir os índices criminais. Buscamos sempre trabalhar pensando em contribuir com a resolução dos crimes e estamos sempre à disposição para ajudar os moradores”, sublinhou.