Guarda de Mogi das Cruzes prende dois suspeitos por tráfico e apreende mais de 600 porções de drogas

A Guarda Municipal de Mogi das Cruzes deteve dois homens por suspeita de tráfico de drogas nas proximidades da Escola Municipal Heliana Mafra Machado de Castro, na Vila Cléo.

A primeira ocorrência foi na manhã desta segunda-feira (29). A equipe de monitoramento do Centro de Operações Integrada (COI) detectou um homem em atitude suspeita, carregando um aparelho de televisão. A guarnição da Guarda Municipal foi acionada e localizou o suspeito – ele já não estava mais com o aparelho eletrônico, mas confessou praticar tráfico de drogas no local. Assim, foi solicitado o apoio da equipe do Canil da Guarda e com o auxílio do cão Raio, os guardas municipais localizaram nas proximidades mais de 400 invólucros contendo maconha, crack e cocaína.

O suspeito, de 24 anos, e o material apreendido, foram levados para a Central de Flagrantes da Polícia Civil, onde permanecem à disposição da Justiça.

Na noite deste domingo (28/01), os agentes municipais tiveram sucesso em outra ocorrência, no mesmo local. A equipe da ROMU (Ronda Ostensiva Municipal) realizava patrulhamento preventivo na Vila Cléo, nas proximidades da Escola Municipal Heliana Mafra Machado de Castro. Um homem que caminhava na área, ao avistar a viatura, saiu correndo e arremessou uma sacola para dentro da escola.

A guarnição fez o acompanhamento e conseguiu deter o suspeito. Ao ter acesso à sacola, os agentes da ROMU encontraram mais de 200 invólucros, também com porções de maconha, crack e cocaína. O homem de 23 anos foi levado para a Central de Flagrantes da Polícia Civil, onde ficou preso, à disposição da Justiça. As drogas apreendidas também foram entregues à Polícia Civil.

A população também pode auxiliar os trabalhos das forças de segurança pública com denúncias pelos telefones 190, da Polícia Militar, e 153, da Guarda Municipal. O atendimento é feito 24 horas por dia.

Além disso, a Prefeitura instalou 40 totens de segurança em todas as regiões de Mogi das Cruzes, entre equipamentos instalados em espaços públicos e em frente a escolas. Os totens de segurança funcionam como se fossem bases da Guarda Municipal e a população pode ter contato direto com o COI, por meio do equipamento. Cada totem conta com câmeras direcionais de monitoramento e uma câmera com abrangência de 360 graus.