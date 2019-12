Guarda morre após cair de cachoeira; Corpo de Bombeiros faz buscas para encontrar mãe de agente

Um guarda municipal, de 43 anos, morreu após cair de uma cachoeira na serra da Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (SP-98), a Mogi-Bertioga. A mãe da vítima, de 65 anos, estava junto com o agente, mas até às 12h10 desta segunda-feira (9) permanecia desaparecida. O Corpo de Bombeiros realiza buscas para encontrá-la. O caso foi registrado no último final de semana.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o guarda municipal junto a mãe foram fazer trilha, no último sábado (7), pela Pedra do Elefante, no trecho de Biritiba-Mirim e pela cachoeira Véu da Noiva, em Bertioga.

No domingo (8), sem notícia tanto do guarda quanto da mãe, familiares chamaram os bombeiros. Pelo menos três viaturas estiveram no local para realizar buscas. Os bombeiros encontraram o corpo do guarda próximo da cachoeira Véu da Noiva.

Segundo os agentes, a vítima pode ter caído do local. A perícia esteve no local. Já a mãe do guarda continua desaparecida.